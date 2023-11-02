In den Magdeburger Clubs wird von Freitag bis Sonntag ein vielfältiges Programm geboten. Hier Ideen zum Ausgehen und Tanzen.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am Wochenende vom 21. bis 23. November ein umfangreiches Programm. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Boys'n'Beats: Renergy spielt in der Nacht ab dem 21.11., 23 Uhr, im Queer-Club Boys'n'Beats in der Liebknechtstraße 89 einen Mix aus Pop, House, Black, EDM und mehr. DJ Josy legt am 22.11. ab 23 Uhr zur "80er/90er/2000er Party" auf.

Buttergasse: DJ Pint legt Hip-Hop und Black Music am 21.11. ab 23 Uhr zum "Black Friday" in der Buttergasse am Alten Markt 13 auf. Bis 24 Uhr ist der Einritt an diesem Abend frei. Für den 22.11. hat sich ab 23 Uhr HouseKaspeR mit House, EDM, Harddance und Hardstyle angekündigt.

Down Town Club: Mainstream, 2000er, 2010er und EDM bringen die DJs Florence und Vendetta zu "The Party never ends" am 21.11. ab 23 Uhr in den Down Town Club im Breiten Weg 227 mit. Die "Ha(o)useparty 1.0" steigt am 22.11. ab 23 Uhr mit Djones und Raum.

Geheimclub: Am 21.11. wird ab 23 Uhr im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 "Lost in Perception Releaseparty" mit Alpha Tracks, Pernox und Tazman gefeiert. Für den 22.11. steht ab 23 Uhr ein "Resident’s Rave" im Kalender.

Prinzzclub: Für die "Latin Vibes" sorgt DJ Hoff am 22.11. im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a ab 23 Uhr.

Café Treibgut: Eine Ü30-Party wird am 22.11. ab 19 Uhr im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 gefeiert. DJ Alex Ninow sorgt für die Musik.

Idol: Für den 22.11. ist ab 21 Uhr ein Ü-30-Party im Idol im Rennebogen 177 angesagt.

Festung Mark: Die "Baracke Revival Party" beginnt am 22.11. um 22 Uhr in der Festung Mark im Hohepfortewall. Tickets zu dieser Party gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Insel der Jugend: Auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 heißt es am 22.11. ab 23 Uhr "Save the Rave – Vol. 5". Dabei anpacken werden Atze Ton, Phil S., BagPack, Benito, CO², FXB, NMMRSTT, Unterkracher, Timson, Deejay Pii, KS6 und Limoncello.

Deep 2.0: Freitag und Sonnabend von 22 bis 8 Uhr hat das Deep 2.0 an der Ecke Breiter Weg/Einsteinstraße geöffnet.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr. Am 22.9. steht dabei bei freiem Eintritt die Happy-Birthday-Party der Location mit Livemusik von Hellhookah sowie mit DJ Mike auf dem Plan.