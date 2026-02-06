Auf der Bundesstraße 1 zwischen Parchen und Hohenseeden wurde ein Auto bei voller Fahrt durch einen Eisbrocken beschädigt. Was vorgefallen ist.

Auf der B1 im Jerichower Land ist es frühen Morgen zu einem Zwischenfall mit Eisbrocken gekommen.

Genthin - Auf der Bundesstraße 1 zwischen der Genthiner Ortschaft Parchen und der zur Gemeinde Elbe-Parey gehörenden Ortschaft Hohenseeden ist es am frühen Morgen zu einem Vorfall mit Eisbrocken gekommen.

Wie das Polizeirevier Jerichower Land in Burg mitteilte, befuhr eine 52-jährige gegen 7:40 Uhr die B1 zwischen Parchen und Hohenseeden. Hinter der Fahrerin waren zu diesem Zeitpunkt zwei weitere Fahrzeuge unterwegs. Während der Fahrt löste sich vom Dach der Frau ein Eisstück, welches gegen die Windschutzscheibe des nachfolgenden Fahrzeuges prallte.

Wie die Beamten mitteilen, entstand durch diese Kollision ein Riss in der Windschutzscheibe. Zu einem Personenschaden sei es demnach nicht gekommen.