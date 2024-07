Genthin. - In den Innenstädten stehen immer mehr Geschäfte leer, Fachhändler sind fast vollständig verschwunden. Das wird zum Problem, wenn sich zum Beispiel Eltern von Einschülern fachlich zu Schulbedarf, wie Ranzen oder Federhalter, beraten lassen und vor Ort kaufen wollen.

Innenstädte sind leer

So berichten Eltern der Volksstimme, dass sie keine andere Möglichkeit hätten, als die benötigten Schulsachen ihres Kindes online zu bestellen.

Alternativ dazu müssten enorm weite Wege in Kauf genommen werden, die die Erziehungsberechtigten bisweilen bis nach Rathenow oder Magdeburg führen. Zwar gibt es hinreichend Läden, wie McPaper in Burg oder Mäc-Geiz in Genthin, die mitunter Schreibwaren und Schulhefte anbieten. Jedoch gibt es, zumindest in Genthin, keinen echten Fachhandel für Schulbedarf mehr vor Ort.

Im April machte „Ideen von A-Z“ in Genthin dicht. Foto: Mike Fleske

Immer mehr Schließungen

Denn in Genthin schloss im März dieses Jahres nach 30-jähriger Ladengeschichte das Fachgeschäft „Ideen von A-Z“ und somit auch der letzte Laden, der sich explizit den Verkauf von Schulsachen sowie Spielsachen auf die Fahne geschrieben hatte.

Viele Eltern aus Genthin und dem Umland sind nun also gezwungen, nach Magdeburg, Stendal oder Brandenburg/Havel zu fahren, um dort Schulranzen und Co. aus erster Hand zu bekommen.

Auf Facebook heißt es dazu von einer Nutzerin: „Ich habe extra nach nachhaltigen Schulutensilien geschaut, um für das Klima etwas Gutes zu tun. Wenn ich aber erst einmal über 30 Kilometer fahren muss, um die Sachen abzuholen oder mich beraten zu lassen, ist damit gar nichts gewonnen.“

Dementsprechend würde auch im Internet bestellt. Und das sei einer der Hauptgründe, weshalb das Ladensterben überhaupt ins Rollen kam, berichtete die ehemalige Geschäftsführerin des Fachgeschäfts “Ideen von A-Z“, Silvia Roßmann, der Volksstimme.

Zur Schließung hieß es: „In den vergangenen Jahren hat sich der Einzelhandel völlig gewandelt, die Menschen kaufen lieber im Internet als im stationären Handel in der Innenstadt ein. Das haben wir zu spüren bekommen.“

Und da beißt sich die Katze in den Schwanz. Das Kaufen im Internet führe zum allmählichen Aussterben der Innenstädte und das wiederum zwinge die Menschen, noch mehr im Internet zu kaufen.

Anke Dietze vom ehemaligen Elektro- und Lampen-Fachgeschäft in Burg sagte zur Schließung ihres Geschäftes im Januar: „Es ist frustrierend, wenn die wenigen Beratungsgespräche oft auch noch dazu dienen, dass sich Besucher nur schlau machen, um dann im Internet zu bestellen.“

Das Ladensterben geht weiter

Für dieses Jahr prognostiziert der Handelsverband Deutschland (HDE) weitere 5.000 Geschäftsschließungen. Im letzten Jahr lag die Zahl bei 9.000.

HDE-Präsident Alexander von Preen reagierte gegenüber der Deutschen Presse Agentur (DPA) auf die ernüchternden Prognosen und sagte dazu: „Wenn der Einzelhandel geht, stürzen ganze Innenstädte. Wenn die Menschen keinen Anlass mehr für einen Innenstadtbesuch haben, dann drohen Geisterstädte. Das hat enorme Konsequenzen. Für die Wirtschaft, das Lebens- und Heimatgefühl der Menschen und auch für die gesamte Gesellschaft.“

Wie viele Vorzüge das Internet auch mit sich bringen mag, das Sterben der Innenstädte scheint leider eine der Kehrseiten digitaler Innovationen zu sein.

Somit bleibt zumindest Eltern zunächst nichts anderes übrig, als in die nächstgrößere Stadt zu fahren oder aus dem Internet den Schulbedarf für ihre Erstklässler zu bestellen.