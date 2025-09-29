Fremdgehen, lästern, spionieren – die rüstigen Damen der „Christrosen“-Buchreihe sorgen für Wirbel. Die Autorin Susanne Döhrel zeigt, dass Dorfleben alles andere als langweilig ist. Im Oktober liest sie in Genthin.

Susanne Döhrel liest in Genthin aus ihrer Romanreihe "Im Schatten der Christrosen".

Genthin/Biederitz - Die Biederitzer Autorin Susanne Döhrel hat mit der Reihe "Im Schatten der Christrosen" einen humorvollen Harzer Mikrokosmos der 1980er Jahre geschaffen. Im Oktober ist sie in Genthin mit einer Lesung zu Gast. Volksstimme-Redakteur Mike Fleske hat mit der Autorin gesprochen.