So aufregend wird der Sommer im Verein Lindenblüte in Hohenseeden

Hohenseeden - Der Kaffeenachmittag des Begegnungsvereins „Lindenblüte“ Hohenseeden mit dem Lindenblütenfest stadn im Zeichen der Vorbereitungen für bevorstehende Veranstaltungen.

Für das am 20. Juli stattfindende Heidelbeerfest werden Frauen der „Lindenblüte“ fleißig Kuchen backen und auch verkaufen. Die traditionelle Flurbesichtigung findet am Donnerstag, 25. Juli, statt. Der Kremser fährt um 14 Uhr vom Schulplatz los. Anschließend sind alle zum Kaffeetrinken in die „Bauernscheune“ eingeladen.

Flohmarktatmosphäre beim Bauern- und Kleintiermarkt im August

Beim Bauern- und Kleintiermarkt am Sonnabend, 10. August, möchten die Mitglieder noch die letzten Trödel-Artikel im Pavillon anbieten. Und am 26. September werden Kinder der Uhlandschule Genthin erwartet.

Der nächste Kaffeenachmittag steht am Donnerstag, 29. August, auf dem Programm. Dann sind auch wieder die Kindertagesstätte „Lindenstrolche“ und der Advent-Kindergarten aus Hohenseeden eingeladen.

Geburtstagsgeschenke für Mitstreiterinnen

Die Jüngsten waren diesmal nicht mit dabei, da sie aufgrund der hohen Temperaturen passen mussten und nur wenige Kinder aufgrund der Ferien überhaupt noch da waren.

Nicht fehlen, durften diesmal aber die nachträglichen Glückwünsche und ein kleines Präsent für die Geburtstagskinder Gertrud Zacher zum 81. und Heidemarie Weigelt zum 82. Ehrentag.