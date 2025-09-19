weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Facharbeiter anwerben: So kommen Unternehmen im Jerichower Land an neue Mitarbeiter

Facharbeiter anwerben So kommen Unternehmen im Jerichower Land an neue Mitarbeiter

In einer Veranstaltung in Redekin sollen Unternehmer Informationen zum Anwerben von ausländischen Fachkräften und Rückkehrern bekommen.

Von Mike Fleske 19.09.2025, 11:33
Juliane Quägwer ist Regionalberaterin beim WelcomeCenter Sachsen-Anhalt.
Juliane Quägwer ist Regionalberaterin beim WelcomeCenter Sachsen-Anhalt. Foto: WelcomeCenter Sachsen-Anhalt

Genthin/Redekin - Im Rahmen der Interkulturellen Woche diskutieren Unternehmen, wie die Integration von Geflüchteten und ausländischen Fachkräften gelingen kann. Am 23. September lädt das WelcomeCenter Sachsen-Anhalt gemeinsam mit Partnern zur Veranstaltung bei Hohenstein Isolierglas in Redekin ein. Volksstimme-Redakteur Mike Fleske hat mit Juliane Quägwer, Regionalberaterin WelcomeCenter Sachsen-Anhalt gesprochen.