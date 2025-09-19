In einer Veranstaltung in Redekin sollen Unternehmer Informationen zum Anwerben von ausländischen Fachkräften und Rückkehrern bekommen.

So kommen Unternehmen im Jerichower Land an neue Mitarbeiter

Genthin/Redekin - Im Rahmen der Interkulturellen Woche diskutieren Unternehmen, wie die Integration von Geflüchteten und ausländischen Fachkräften gelingen kann. Am 23. September lädt das WelcomeCenter Sachsen-Anhalt gemeinsam mit Partnern zur Veranstaltung bei Hohenstein Isolierglas in Redekin ein. Volksstimme-Redakteur Mike Fleske hat mit Juliane Quägwer, Regionalberaterin WelcomeCenter Sachsen-Anhalt gesprochen.