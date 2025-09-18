Abriss in Burg Altes Wohnhaus weicht für neue Parkplätze

Gute Nachrichten für Autofahrer und Anwohner in der Burger Innenstadt: Die teils angespannte Parkplatzsuche könnte sich hier schon bald lockern. Denn wo derzeit ein leeres Haus abgerissen wird, sollen neue Parkplätze entstehen. Das sind die Pläne.