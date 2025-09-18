Abriss in Burg Altes Wohnhaus weicht für neue Parkplätze
Gute Nachrichten für Autofahrer und Anwohner in der Burger Innenstadt: Die teils angespannte Parkplatzsuche könnte sich hier schon bald lockern. Denn wo derzeit ein leeres Haus abgerissen wird, sollen neue Parkplätze entstehen. Das sind die Pläne.
Aktualisiert: 19.09.2025, 12:29
Burg - Lange hatte das Haus am Breiten Weg in Nachbarschaft des alten Rathauses und schräg gegenüber von den Ihlegärten leergestanden. Nun wird es abgerissen. Ein neues Wohnhaus soll dort allerdings nicht gebaut werden.