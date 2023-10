So teuer ist das Wohnen in Genthin

Genthin. - Das Wohnen im ländlichen Raum ist attraktiv. „Insbesondere für Familien mit Kindern bietet der ländliche Raum eine hohe Lebensqualität, hatte Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) im Frühjahr gesagt und möchte Menschen wegen der Wohnungsnot in den Großstädten zum Umzug aufs Land bewegen. Denn dort gäbe es Wohnraum, der leer stünde. Aber stimmt das auch für Genthin und wie teuer ist das Wohnen in der Region?

Ein Blick in Online-Immobilienportale zeigt: Wer in Genthin eine Dreizimmerwohnung zwischen 60 und 80 Quadratmeter sucht, wird relativ schnell fündig. In der Magdeburger Straße gibt es 69 Quadratmeter für eine Warmmiete von 714 Euro. Am Marktplatz sind 82 Quadratmeter für 853 Euro zu haben. Durchaus keine unüblichen Preise, in denen aber mehr steckt, wie Michael Weber, Chef der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (SWG), erklärt: „Die Mietpreise bei der Neuvermietung von Wohnungen haben sich in den letzten Jahren nur marginal verändert.“

Mieter würden bei den Wohnkosten nicht zwischen der Miete, also der reinen Wohnung, und den Heiz- und Betriebskosten unterscheiden, sondern den Gesamtbetrag als „Miete“ sehen. Daher sei es möglich, dass sich die Belastung im Laufe der Jahre durchaus erhöhen könne. „Diese ist wesentlich, aber nicht nur aufgrund der gestiegenen Energiepreise gewachsen.“ Gestiegene Lohnkosten, etwa in Bereichen wie Hausreinigung, Winterdienst, Gartenpflege, Müllabfuhr, würden ebenfalls eine Rolle spielen.

Preise im Jerichower Land oft unter Bundesdurchschnitt

Und es gibt in einigen Bereichen schon eine Entwicklung zu Preiserhöhungen: „In den letzten fünf Jahren sind die Mietpreise für neue oder sanierte Wohnungen um über 50 Prozent gestiegen“, sagt Frank Müller, Inhaber der privaten Genthiner Hausverwaltung „FM Immobilien“. Er sieht dramatische Veränderungen auf dem Wohnungsmarkt kommen, wenn die Politik Vorhaben wie geplante Heizungs- und Sanierungsbestimmungen umsetze.

Insgesamt ist das Wohnen im Jerichower Land aktuell noch nicht so teuer wie in anderen Regionen. Im Jerichower Land liegt der Mietspiegel, laut einer Marktdatenbank bei 6,21 Euro pro Quadratmeter (reiner Wohnraum), in Sachsen-Anhalt liegt der Preis bei 6,42 Euro, in Deutschland bei 9,14 Euro.

Mietwohnungen in der Region: Ein Vergleich

Kosten für eine Mietwohnung in Onlineportalen mit drei Zimmern zwischen 60 und 70 Quadratmetern im Vergleich (Stand 19. Oktober 2023).

Genthin (9 Angebote): Günstigste Miete (kalt): 379 Euro. Teuerste Miete (kalt): 690 Euro.

Burg (10 Angebote): Günstigste Miete: 283 Euro. Teuerste Miete: 519 Euro.

Stendal (5 Angebote): Günstigste Miete: 352 Euro. Teuerste Miete: 419 Euro.

Ziesar (1 Angebot): Günstigste Miete: 450 Euro. Teuerste Miete: 450 Euro.

Rathenow (1 Angebot): Günstigste Miete: 403 Euro. Teuerste Miete: 403 Euro.

Für junge Familien kann es eng werden

Doch es stellen sich unabhängig vom Preis oft noch ganz andere Fragen. „Wenn ich mit meiner vierköpfigen Familie aus Brandenburg nach Genthin ziehe, finde ich überhaupt geeignete Wohnungen?“, wollte kürzlich Stefan Harms, ein junger Familienvater, am Lesertelefon wissen.

Da wird es bei Mietwohnungen tatsächlich schnell eng. Aktuell finden sich zwar zwei Vierzimmerwohnungen im Heinigtenweg mit jeweils rund 72 Quadratmetern. Allerdings keine größeren Mietwohnungen. Wer fünf oder mehr Zimmer haben möchte, landet ganz schnell wieder bei Angeboten im Umland. Nicht ungewöhnlich.

„Für unseren Bestand kann ich sagen, dass wir in Genthin einen Vermietungsstand von 100 Prozent haben“, sagt Frank Müller. „Wohnungen, die wir sanieren, ob groß oder klein, werden noch in der Sanierungsphase vermietet. Hier kommt es nicht selten zu Wartezeiten von einem Vierteljahr.“ Ähnlich ist die Situation auch bei der SWG. „Sowohl kleinere, als auch große Wohnungen sind im Regelfall nicht leerstehend, also sofort verfügbar“, bestätigt Michael Weber. „Ohne Berücksichtigung der Lage der Wohnung ist die Wartezeit aber nicht lang, etwa ein bis drei Monate.“ In bestimmten Wohnlagen könne die Wartezeit durchaus länger sein.

Ähnliche Lage in Burg

Mit Blick in den Landkreis stehen die Genthiner Vermieter nicht allein da. Ein großes Wohnungsangebot hat beispielsweise auch die Wohnungsbaugesellschaft Burg (Wobau) nicht. Dort waren im August mehr als 95 Prozent der Wohnungen vermietet, kleine und sehr große Wohnungen waren praktisch vom Markt.

Bedeutet, wer im Jerichower Land nach mittelgroßen Wohnungen sucht, wird zumeist schnell fündig, bei großen oder kleinen Mietwohnungen ist Geduld gefragt. Die Mietpreise sind im Jerichower Land für Mieter im Vergleich zu Ballungsräumen attraktiv, könnten sich aber verändern.