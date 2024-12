So viel teurer wird das Abwasser in Genthin

Genthin. - Der TAV dreht an der Gebührenschraube. Grund sind unter anderem gestiegene Kosten in verschiedenen Bereichen. Zwar wird im kommenden Jahr bei den Preisen für die Trinkwasserversorgung alles beim Alten bleiben, für die Abwasserentsorgung müssen die Kunden aber mehr bezahlen. So sehen die Preise aus.