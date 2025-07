Pareyer Jugendeinrichtung trumpft mit einem randvollen Programm auf. Auf was sich die Besucher alles freuen können.

In den Sommerferien wird das Jugendhaus Parey rappelvoll. Für ein umfangreiches Programm in den Sommerferien ist gesorgt.

Parey - Die Sommerferien haben begonnen. Für viele Kinder eine Zeit des Erholens und des Abschaltens vom Schulalltag, ob man in den langersehnten Urlaub geht oder das eigene Zuhause zum Erholungsort werden lässt.

Doch die ganzen sechs Wochen zuhause faulenzen ist auch wieder langweilig. Als Alternative hat das Jugendhaus Parey über die Ferienzeit ein buntes Programm an Mitmachaktionen und Workshops auf die Beine gestellt.

Umfangreiches Programm im Pareyer Jugendhaus

Der Startschuss erfolgte am Montag mit dem Waffeltag, bei dem gemeinsam leckere Waffeln gebacken und verputzt wurden. Zwischen dem 14. und 18. Juli geht es weiter mit einem großen Graffiti-Workshop. Hier wird den Kindern spielerisch die Welt der Sprühkunst nähergebracht und gemeinsam an künstlerischen Werken gearbeitet.

Am 22. Juli wird im Jugendhaus der Kreativität freien lauf gelassen: Unter dem Thema „Freundschaft“ können Kinder an diesem Tag gemeinsam an verschieden Bastel- und Kreativaktionen mitmachen.

Große Übernachtungsparty im Jugendhaus Parey geplant

Von der Nacht des 31. Juli auf den 1. August findet im Jugendhaus eine große Übernachtungsparty statt. Mit Spaß und Spiel sowie einer Filmaufführung wird eine gemeinsame Nacht im Jugendhaus verbracht. Interessierte werden gebeten, Schlafsack und weiteres Übernachtungsequipment mitzubringen. Die Anmeldung zur Übernachtungsaktion erfolgt über die Einverständniserklärung, welche im Jugendhaus erhältlich ist.

Was in der DIY-Werkstatt des Pareyer Jugendhauses entstehen soll

Zum Abschluss wird am 4. August ein kreativer „DIY-Tag“ zum Schulstart veranstaltet. An diesem Tag können die Kinder allerlei praktische Gegenstände für einen gelungenen Schulstart basteln.

Der Begriff „DIY“ ist eine Abkürzung für den englischen Ausdruck „Do it yourself“. Dieser beschreibt den Trend, diverse Gegenstände, Stifthalter, Accessoires oder auch Schulplaner, selber zu basteln, anstatt zu kaufen.

Für diese und weitere Aktionen gibt es nur begrenzte Plätze. Daher ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Diese kann per Telefon unter 039349/94603 oder 0176 9806203 vorgenommen werden. Das Jugendhaus Parey freut sich auf strahlende Kinderaugen und eine sommerliche Ferienzeit.