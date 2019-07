In Sommerstimmung präsentierte sich DJ Jürgen Werner bei der Summertime-Party am Genthiner Bowlingcenter. Foto: Mike Fleske

Zum ersten Mal findet in Genthin eine Open-Air-Sommerparty statt. DJ Jürgen und sein Team sorgen für die Musik.

Genthin l „Daydream, it’s a daydream“ schallte es am Sonnabend über den Platz vor dem Bowlingcenter. Das Pop-Lied über den Tagtraum aus den 80er Jahren brachte zahlreiche Besucher der ersten Sommer-Open-Air-Party von DJ Jürgen Werner auf die Tanzfläche vor der Bühne. Auch wer nur gemütlich in netter Runde einen schönen Abend verbringen wollte, war genau richtig. „Wir sind richtig gut gelaunt, die Musik ist gut, das Wetter auch. Alles super“, brachte es eine Runde aus SV Chemie-Sportfreunden auf den Punkt.

Sand und Liegestühle

Die Veranstalter um DJ Jürgen hatten richtige Strandatmosphäre geschaffen. In bestimmten Bereichen des Außengeländes war feiner Sand aufgeschüttet und Liegestühle aufgestellt worden, sodass der Abend entspannt verbracht werden konnte. Natürlich nur stilecht mit kühlen Getränken. Immer wieder kam es zu kleinen Wartezeiten am Cocktailstand. Aber auch das gehört zu einem Strandtag dazu.

Bester Laune zeigte sich auch DJ Jürgen selbst, mit Strohhut auf dem Kopf und extra bedrucktem T-Shirt bekleidet, fuhr er locker Sommertitel ab und hatte Hits der 70er bis heute im Gepäck. Zwischendurch gab es launige Moderationen und Hinweise auf das Programm des Abends. „Ich bin sehr zufrieden mit der Resonanz. Bereits vom Beginn an war etwas los und die Leute machen mit. Wir haben eine schöne Sommerstimmung, weil wir direkt am Kanal sind und alles so gesichert ist, dass niemand ins Wasser fallen kann“, meinte DJ Jürgen.

DJs erfüllen Musikwünsche

Immer wieder wurden auch Musikwünsche geäußert. „Die erfüllen wir natürlich, so weit wir die Titel vorliegen haben“, verriet Werner. So kam es, dass auch naheliegende Lieder wie „Summer of 69“ oder das maritime „Aloha Heja He“ von Achim Reichel am Abend zu hören waren. Aber es ging mit „I was made for lovin’ you“ der Gruppe Kiss auch schon mal etwas wilder zur Sache.

Und das die Genthiner auch Freunde etwas härterer Musik sind, bewiesen sie beim Rocken zur Musik der Gruppe „Rammstein“. Unterstützt wurde DJ Jürgen diesmal von Gästen aus Brandenburg. DJ Ingo und DJ Markus vom Partymusik Express sorgten abwechselnd für gute Stimmung.

„Wir spielen Schlager und Oldies und haben noch ein wenig andere Musik dabei als Jürgen“, verriet DJ Markus, der genau wie die anderen DJs viel Spaß an diesem sommerlichen Abend hatten.

Neue Fans gewonnen

Auch konnte die Partytruppe schon echte Fans für sich gewinnen. Besucher überreichten DJ Jürgen nämlich bereits zu Beginn ein aufblasbares Tier für den Swimmingpool. Und noch einer konnte es nicht lassen: DJ Dieter Kreitling übernahm im Laufe des Abends einmal das Mikrofon.

„Das habe ich nicht übernommen, sondern geklaut“, sagte er. Gemeinsam mit Frank Dierich hatte Dieter eine kleine Überraschung vorbereitet. Beide ließen Jürgen Werner hochleben. War dieser doch vor 15 Jahren nach einer Pause wieder als DJ durchgestartet. „Bis heute hat er Ideen, was wir an dieser Party sehen“, meinte Dieter.

Ob es eine Fortsetzung des Abends gibt, steht derzeit noch nicht fest. Die ersten Kommentare, die auf Jürgen Werners Facebookseite eingegangen sind, waren allesamt positiv.