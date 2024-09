Genthin. - Die SPD Genthin hat auf ihrer Mitgliederversammlung Udo Krause einstimmig als Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in der Stadt Genthin nominiert. Der 40-jährige wissenschaftliche Mitarbeiter und Büroleiter einer brandenburgischen Landtagsabgeordneten, möchte Genthin nach eigenen Worten in eine positive und erfolgreiche Zukunft zu führen.

„Ich habe die Nominierung mit Stolz und Respekt angenommen“, sagt Krause, der von klein auf in der Region verwurzelt ist. „Mein Ziel ist es, überparteilich und zum Wohle unserer Stadt zu kandidieren, um endlich wieder spürbare Verbesserungen zu erreichen.“

Mit Einwohnern ins Gespräch kommen

Krause, der in Tucheim lebt, ist lange in der Kommunalpolitik aktiv. In den vergangenen Jahren engagierte er sich im Ortschaftsrat seines Heimatdorfes und ist MItglied der örtlichen Feuerwehr. Aktuell ist er stellvertretender Vorsitzender des Stadtrates Genthin und Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses.

„Es ist mir ein großes Anliegen, dass Genthin und seine Ortschaften wieder positiv in die Schlagzeilen kommen“, so Krause. „Ich möchte einen echten Neuanfang für Genthin und die umliegenden Gemeinden einleiten, insbesondere auch in der Zusammenarbeit mit unseren Nachbargemeinden.“ Zudem wolle er mit den Einwohnern persönlich oder in sozialen Medien ins Gespräch kommen.