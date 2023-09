Die junge Band „Rapthor“spielt am Freitagabend, 29. September 2023 in der Genthiner Fußgängerzone: Anlass ist die Neueröffnung des „Kleeblatts“.

Die junge Band "Rapthor"spielt am Freitag, 29. September in der Genthiner Fußgängerzone.

Genthin - In Genthin gibt es handgemachte Rockmusik von der Band „Rapthor“. Am Freitagabend ab 19.30 Uhr bis etwa 21 Uhr, spielt in der Fußgängerzone die junge Band um die in der Region bekannten Musiker Phil Keil und Tobey Heringshausen.

Die jungen Leute proben seit einiger Zeit für weitere Auftritte in der Region und präsentieren sich in Genthin in der fünfköpfigen Besetzung zum ersten Mal. Die Band spielt Rockmusik von bekannten Vorbildern wie der finnischen Band „Him“.

Erster Auftritt in Genthin

Anlass für das fast spontan geplante, aber von der Stadt genehmigte Konzert, ist die Wiedereröffnung des „Kleeblatts“ in der Brandenburger Straße. Einst als Pension in Genthin bekannt, wird der Neuanfang nun als Bar gestartet. Immer Donnerstag bis Sonnabend ist am Abend künftig geöffnet.

Übrigens ist die Bar auch Teil der Kneipennacht, wo am 28. Oktober der Musiker Denny Hertel mit Titeln von Canned Heat, den Rolling Stones und Johnny Cash zu hören sein wird. Die Band Rapthor hat ihren nächsten Auftritt im Rahmen des Herbstfestes in Derben am Sonnabend, 30. September. Dort beginnt das Fest ab 15 Uhr am Anglerheim.