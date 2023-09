Der Erntedankumzug durch Parchen im vergangenen Jahr. Am Sonnabend ist es wieder so weit.

Genthin/Burg - Im Jerichower Land ist bis zum Tag der Deutschen Einheit mächtig was los. Bürgermeister duellieren sich in Burg, das größte klassische Chorkonzert des Jahres ist in Genthin zu hören und Erntefeste steigen in der Region.

Spielzeugbörse in Derben

Die Kindertagesstätte Derben veranstaltet am Sonnabend in der Zeit von 10 bis 13 Uhr im Elbehaus Ferchland eine Kinderkleidungs- und Spielzeugbörse. Angeboten wird alles rund um Kind und Baby. Dazu zählen Kleidung für Herbst/Winter, Spielsachen, Babyausstattung und Umstandsmode.

Erntedankfest in Roßdorf

In Roßdorf wird am Sonnabend, um 10 Uhr ein Gottesdienst zum Erntedank gefeiert. Er bildet den Auftakt zu den ganztägigen Erntedankfeierlichkeiten in Stremmedorf. Dem Gottesdienst schließt sich ein großer Umzug durchs Dorf an. Der Festumzug startet um 11 Uhr mit bunt geschmückten Erntewagen und anderen Fahrzeugen. Ab 12 Uhr bietet die Feuerwehr dann Erbsensuppe als Mittagsimbiss an. Im weiteren Verlauf des Tages gibt es Angebote für die Kleinen: eine Kinderolympiade, Kinderschminken, eine Hüpfburg, Zuckerwatte, Eis ... Interessierte können Deko-Kränze gestalten. Der Roßdorfer Heimatverein sorgt auch für Kaffee und Kuchen.

Landmaschinenparade in Parchen

Das Erntefest in Parchen wird am Sonnabend ab 14 Uhr mit dem großen Ernteumzug begangen. Dieser wird sich von der Klapperhalle auf den Weg durch das Dorf machen. Autofahrer müssen dann etwas Wartezeit einplanen. Mit dabei ist natürlich auch wieder eine Erntekrone, die in der Ortschaft entstanden ist, sowie zahlreiche herbstlich gestaltete Fahrzeuge und Anhänger. Nach der Rückkehr des Zuges wird ab 15 Uhr in der Klapperhalle gemeinsam gefeiert.

Herbstfest in Derben

Am Anglerheim in Derben findet am Sonnabend das traditionelle Herbstfest statt. Beginn ist um 15 Uhr. Angeboten werden Leckeres vom Grill, Kaffee und Kuchen sowie Räucherfisch. Für die kleinen Besucher steht eine Hüpfburg zur Verfügung. Der Heimatverein „Elbaue“ Derben /Neuderben veranstaltet das beliebte Pellkartoffelessen. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Gruppe „Pan“ aus Magdeburg und die Cover-Band „Rapthor“.

Klarinettenkonzert in Altenplathow

Das Duo „ Sing your Soul “ aus Kiel wird am Sonnabend in der Altenplathower Kirche auftreten. Um 17 Uhr beginnt das Konzert. Hinter dem Duo stecken die Musiker Meike Salzmann und Ulrich Lehna. In der seltenen Instrumentenkombination von bis zu fünf verschiedenen Klarinetten, wie etwa Bass- und Altklarinette, sowie Konzertakkordeon werden unterschiedliche Musikstile im Programm verwoben. Klassik, Klezmer, neue Musik und Tango gehen eine ganz markante Einheit ein. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Allerdings werden die Besucher um Spenden gebeten.

Erntefest in Karow

In Karow wird die Erntezeit gefeiert. Am Sonntag startet ab 13 Uhr der Festumzug mit bunt geschmückten Erntewagen, historischen Kostümen und historischer Landtechnik durch Karow . Der Festumzug wird wieder vom Schalmeienorchester Parey angeführt. Gegen 14 Uhr wird das Karower Erntefest mit dem Taubenflug am Festplatz eröffnet. Im Kürbiswettbewerb suchen die Karower wieder die größten, dicksten und schwersten Kürbisse des Ortes. Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg, ein Glücksrad und ein Ballwerfen. Die Besucher können sich am Preiskegeln und am Bierglasschieben beteiligen. Es gibt Erbsensuppe und Bratwurst sowie Getränke. Der Zabakucker Tierparkverein ist mit einem Zuckerwattestand vor Ort. Es gibt ein Programm mit dem Pareyer Schalmeienorchester, dem Tanz- und Turnschuppen, den Reesdorfer Mitteltannen, DJ Gaudimax und Ice-Cream aus Parey. Durch das Programm führt DJ René.

Bürgermeister grillen in Burg

Die Interkulturelle Woche im Jerichower Land endet am Sonntag, mit dem Tag der Vereine, an denen Akteure aus dem gesamten Landkreis sich präsentieren und auf dem Magdalenenplatz in Burg Aktionen durchführen . Die Abschlussveranstaltung bietet mit dem Grillduell der Bürgermeister einem kulinarischen Wettstreit zwischen den Bürgermeistern der Stadt Burg und Genthin ab 13 Uhr. „Unter dem Motto ’Grill den Bürgermeister’ hatte im vergangenen Jahr Genthin zum Duell an den Grill gerufen“, so Koordinatorin Elke Förste. „In diesem Jahr hat der Bürgermeister aus Burg das Genthiner Stadtoberhaupt herausgefordert.“

Musik von Pink Floyd in Burg

Dem legendären Erbe der progressiven Rockikonen von Pink Floyd hat sich die Tribute-Band Kings Of Floyd verschrieben. Mit einer Liveshow kündigt sich die Gruppe bei ihrer „Eclipse“-Tour zu einem Konzert in Burg an: Am Sonntag ab 20 Uhr, sind die atemberaubenden Reproduktionen der zeitlosen Hits von Pink Floyd in der Stadthalle zu erleben. Von „Comfortably Numb“ über „Wish You Were Here“ bis hin zu „Another Brick in the Wall“ sollen die Titel live und mit einer Lichtshow präsentiert werden, wie es in einer Ankündigung heißt. Karten gibt es ab 38,50 Euro.

Konzert mit dem Kammerchor aus Porta Westfalica in Genthin

Einen großen Abend mit klassischen Melodien erwartet die Genthiner am Montag. Dann ist der Kammerchor Porta Westfalica mit einem neuen Programm in der St. Trinitatiskirche zu Gast. Die Besucher erwartet ein Konzertprogramm mit Werken von Vivaldi, Boccherini, Mendelssohn-Bartholdy und Haydn, das der Kammerchor Porta Westfalica und das Kammerorchester der Hansestadt Hamburg „Hamburger Camerata“ unter der Leitung von Georg Kindt eigens für die Auftritte im Jahr 2023 zusammengestellt haben. Mit dabei sind in diesem Jahr Franziska Stürzel (Sopran), Dorothee Bienert (Alt), Jonathan Dräger (Tenor), Steffen Schulte (Baß) und Ilona Kindt (Violoncello). Nach dem Konzert gibt es die Möglichkeit für die Besucher, bei einem Sektempfang mit den Mitwirkenden, den Sängern und Instrumentalisten, ins Gespräch zu kommen. Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf für 15 Euro (Schüler 10 Euro) und an der Abendkasse für 17,50 Euro. Beginn des Konzertes ist 19 Uhr.

Sommerendparty auf dem Marktplatz in Genthin

Einen Tanzabend in den Feiertag gibt es am Montag auf dem Genthiner Marktplatz. Das Team von Ende veranstaltet eine „ Sommerendparty “. Geplant ist ein Abend mit Sommerhits, die von regionalen DJs aufgelegt werden. „Wir nehmen den derzeitigen Spätsommer zum Anlass, nochmal ein wenig für Sommerstimmung zu sorgen“, verspricht Organisator Rainer von Ende. Der Tanz in den Feiertag gehört zu einer kleinen Tradition der Stadt Genthin, die wieder aufleben soll. Allerdings wird es am Feiertag selbst keine Veranstaltung auf dem Marktplatz geben.

Chöre singen in Genthin

In der Genthiner Trinitatiskirche gibt es wieder Chorgesang. Am 3. Oktober um 18 Uhr planen der Genthiner Frauenchor und der Handwerker-Männerchor ihr Konzert zum Tag der Deutschen Einheit. Das Konzert hat eine lange Tradition. Es gibt ein Programm mit Evergreens, Volksliedern und neuen Liedern.