Die Jugendarbeit in der Einheitsgemeinde Jerichow wird in einer erneuten Kooperation mit drei angehenden Erzieherinnen um eine Sport-Arbeitsgemeinschaft (AG) bereichert.

Sport in der Schlagenthiner Turnhalle ist ein Muss in der offenen Jugendarbeit in der Einheitsgemeinde Jerichow.

Jerichow/ Schlagenthin/Neuenklitsche - Laura Hein, Leon Titze und Lea Müller, sie befinden sich im dritten Ausbildungsjahr an der Beruflichen Schule für Sozialwesen der AWO in Premnitz, werden in der Turnhalle Schlagenthin diese AG aufbauen und ein halbes Jahr, bis zum März nächsten Jahres, begleiten. Los geht es am 12. September um 16 Uhr. Jeden zweiten Dienstag heißt es dann in der Turnhalle für die AG „Sport frei“.

Mitmachen können Schüler im Alter von 7 bis 16 Jahren aus den Ortschaften der gesamten Einheitsgemeinde Jerichow. „Unser Ziel ist es, den Kindern und Jugendlichen durch unsere AG einen bewegungsreichen Ausgleich zum eher trägen Schulalltag zu schaffen“, sagte Antje Rottstock, Leiterin der Jugendarbeit in Jerichow, Schlagenthin, Neuenklitsche, im Gespräch mit der Volksstimme. Kommt diese AG gut bei den Kindern und Jugendlichen an, könne sie durchaus fortgeführt werden, stellt Antje Rottstock in Aussicht. „Jeder, der mitmachen möchte, ist willkommen“, wirbt die Leiterin der Jugendarbeit um eine rege Teilnahme.

Für die drei angehenden Erzieher ist der Aufbau dieser AG ein wichtiger Baustein für den Abschluss ihrer Ausbildung.

Schlagenthin bietet sich für dieses Projekt an, weil den Jugendlichen der drei Klubs in der Einheitsgemeinde Jerichow die Turnhalle des Stremmeortes jeweils dienstags und donnerstags in der Zeit von 13 bis 18 Uhr zur Verfügung steht.

Die Sport AG ist bereits die zweite Kooperation zwischen den Jerichower Jugendklubs und angehenden Erziehern der beruflichen Schule für Sozialwesen in Premnitz. Erzieher in Ausbildung begleiteten von September 2022 bis März dieses Jahres erfolgreich eine Musik-AG.