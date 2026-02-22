Der Neujahrsempfang der Stadt Genthin führte diesmal in die frühere Hanfspinnerei – heute Sitz der TCS TürControlSysteme. Firmenchef Otto Duffner spannte den Bogen von den Anfängen bis zur geplanten Unternehmensnachfolge.

Stadt-Gala in Genthin: TCS-Chef mit Einblick in Geschichte und Zukunft des Unternehmens

Einst war es die Hanffabrik, heute ist es TCS. Das markante Gebäude im historischen Blick vom Wasserturm aus gesehen.

Genthin - Ein markantes Gebäude mit bewegter Geschichte bildete den Rahmen für den Neujahrsempfang der Stadt Genthin. Wo einst in der alten Hanfspinnerei gearbeitet wurde, schlägt heute das Herz moderner Gebäudekommunikation: Auf dem traditionsreichen Areal hat die Firma TCS TürControlSysteme ihren Hauptsitz. Wirtschaftliche Historie und wirtschaftliche Gegenwart verbinden sich hier auf besondere Weise.