Der Neujahrsempfang der Stadt Genthin führte diesmal in die frühere Hanfspinnerei – heute Sitz der TCS TürControlSysteme. Firmenchef Otto Duffner spannte den Bogen von den Anfängen bis zur geplanten Unternehmensnachfolge.

Von Mike Fleske 22.02.2026, 06:25
Einst war es die Hanffabrik, heute ist es TCS. Das markante Gebäude im historischen Blick vom Wasserturm aus gesehen.
Einst war es die Hanffabrik, heute ist es TCS. Das markante Gebäude im historischen Blick vom Wasserturm aus gesehen. Foto: Susanne Christmann

Genthin - Ein markantes Gebäude mit bewegter Geschichte bildete den Rahmen für den Neujahrsempfang der Stadt Genthin. Wo einst in der alten Hanfspinnerei gearbeitet wurde, schlägt heute das Herz moderner Gebäudekommunikation: Auf dem traditionsreichen Areal hat die Firma TCS TürControlSysteme ihren Hauptsitz. Wirtschaftliche Historie und wirtschaftliche Gegenwart verbinden sich hier auf besondere Weise.