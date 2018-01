Alexandra Adel (32) möchte für die SPD als Kandidatin in die Genthiner Bürgermeisterwahl ziehen. Foto: Mike Fleske

Genthin braucht einen neuen Bürgermeister. Heute wurde die erste Interessentin für das Amt bekannt.

Genthin l In das Bewerberkarussell um das Genthiner Bürgermeisteramt kommt Bewegung. Alexandra Adel, seit 1. Oktober 2016 Fachbereichsleiterin Verwaltung/Bürgerservice bei der Stadt, hat ihre Bereitschaft bekundet, sich als Kandidatin für die SPD um das höchste Amt der Stadt zu bewerben. Die 32-jährige Brandenburgerin, die bei Abwesenheit von Bürgermeister Thomas Barz (CDU) auch dessen Vertreter ist, bestätigte ihre Bereitschaft zur Kandidatur auf Volksstimme-Nachfrage am Freitag.

„Die Stadt Genthin ist auf einem sehr guten Weg. Ich möchte den unter Bürgermeister Thomas Barz eingeschlagenen Kurs sehr gern fortsetzen“, begründete sie ihren Schritt zur Bewerbung.

Amtlich ist er jedoch noch nicht. Das entscheidende Wort hat die Genthiner SPD-Parteibasis. Alexandra Adel wird sich am 16. Januar dem SPD-Ortsverein vorstellen. Dort wird entschieden, ob sie dann auch tatsächlich Bürgermeister-Kandidatin für die SPD sein wird. Die öffentliche Mitgliederversammlung findet ab 19 Uhr im Hotel Müller, Ziegeleistraße, statt.

„Alexandra Adel ist eine sehr, sehr gute Kandidatin“, hob Vorsitzendes Ortsvereins, Udo Krause, hervor. Sie sei „jung, dynamisch, aktionsvoll“. Alexandra Adel sei kein SPD-Mitglied. „Aber es gibt sehr, sehr viele Schnittmengen zwischen uns“, betonte Krause. Er hob ihre fachliche Eignung und Erfahrung hervor. Sie komme sie aus der Verwaltung. Mit ihr könne der für die Stadt Genthin eingeschlagene Weg unter dem scheidenden Amtsinhaber Thomas Barz „erfolgreich fortgesetzt werden“, so Krause.

Auch in der CDU von Genthin hat die Suche nach einem Kandidaten für das Bürgermeisteramt begonnen. Eine Entscheidung gibt es nicht. Dem Vernehmen nach sollen mehrere Bewerber für eine Kandidatur gehandelt werden. Ende Januar soll es eine Mitgliederversammlung der Genthiner CDU geben.

Grund für die Neuwahl mitten in der Amtszeit ist, dass Thomas Barz als neuer Beigeordneter in die Führungsspitze der Kreisverwaltung unter Landrat Steffen Burchhardt (SPD) wechselt. Der Kreistag hatte sich für ihn im Dezember in einer Stichwahl gegen die Burger Stadtwirtschaftsfördererin und CDU-Kreisvorsitzende Andrea Gottschalk durchgesetzt.

Ein neuer Bürgermeister in Genthin könnte nach jetzigem Stand frühestens am 29. April gewählt werden. Falls nötig, würde eine Stichwahl am 13. Mai stattfinden.

Barz hatte am 1. April 2013 das Bürgermeisteramt in Genthin angetreten. Damals noch parteilos hatten ihn die Genthiner als einzigen Kandidaten zum Nachfolger von Wolfgang Bernicke gewählt. Die Wahlbeteiligung lag damals bei nur 18,9 Prozent.