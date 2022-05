Stand 14 Uhr: Lediglich 13,6 Prozent der Genthiner geben Stimme im Abwahlverfahren gegen Bürgermeister Günther ab

Acht Uhr am Morgen öffneten die 12 Wahllokale in der Einheitsgemeinde Genthin ihre Pforten. Bei schönstem Frühlingswetter finden bis 14 Uhr, so Stadtwahlleiterin Carola Elsner auf Volksstimme-Anfrage, lediglich 13,6 Prozent aller aktuell 11.752 in Genthin Wahlberechtigten den Weg in eines der 12 Wahllokale, um ihre Stimme im Abwahlverfahren gegen Bürgermeister Matthias Günther abzugeben.