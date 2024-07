Sterben die Insekten aus? Wildbienen und Hummeln sind nicht in Genthin zu finden

Eine Blühwiese mit verschiedensten Pflanzen zieht Insekten wie Bienen und Hummeln an.

Genthin - „Wenn ich an den wilden Wiesen vorbeikomme, sind in diesem Jahr weniger Insekten zu sehen als in den vergangenen Jahren.“ Diesen Eindruck schildern Leser aus Altenplathow, der Stadtmitte und auch aus Genthin-Süd und fragen, ob sich bei Pflanzen und Tieren im Vergleich zum Vorjahr etwas verändert hat.