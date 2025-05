Die Hausarztversorgung in Genthin könnte in wenigen Jahren kritisch werden. Ein Ausweg: Stipendien für Medizinstudierende im Gegenzug für eine spätere Niederlassung vor Ort.

Medizinermangel in Genthin

Für die Region sollen neue Hausärzte gewonnen werden. In Genthin werden Fördermöglichkeiten diskutiert.

Genthin - In einigen Jahren werden Allgemeinmediziner in der Region Genthin rar sein, da sich bereits jetzt ein Ärztemangel abzeichnet, der nicht nur im ländlichen Raum, sondern auch in Ballungsgebieten spürbar ist. Im Genthiner Medizinausschuss ist daher die Möglichkeit eines Stipendiums ins Gespräch gebracht worden. Das sind die Möglichkeiten, wie die Förderung umgesetzt werden kann.