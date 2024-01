An der Straße zwischen Kleinmangelsdorf und Melkow haben Unbekannte erheblichen Schäden verursacht.

Kleinmangelsdorf - Ein Weihnachtsgeschenk, das auf jeden Fall keine Freude bereitet, haben Unbekannte auf einer Straße in der Einheitsgemeinde Jerichower (Landkreis Jerichower Land) beschert.

Ein Abschnitt der Strecke zwischen Kleinmangelsdorf und Melkow ist stark beschädigt und sorgt für Gefahr.

Auf einer Länge von etwa 250 Metern ist auf einer Breite von 70 Zentimetern die Fahrbahn vom Waldweg (Kreisstraße 1030) aufgerissen, Stücke des Asphalts ragen empor. Das ruft die Polizei auf den Plan.

Schaden im fünfstelligen Bereich

Bereits am 25. Dezember 2023 ist dem Revier im Jerichower Land der Schaden gemeldet worden. Die Schadenssumme wird von der Kreisverwaltung auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Von der Straßenmeisterei musste eine Ampelanlage aufgestellt werden, damit Fahrzeuge diesen Bereich meiden und nicht Gefahr laufen, sich an Reifen oder Karosserie einen Sachschaden einzufangen.

Wie dieser immense Schaden am Straßenkörper entstehen konnte, das finden nun Experten heraus. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, heißt es in einer Mitteilung. Dabei geht es um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Ermittler setzen bei ihrer Arbeit auch auf Zeugen, die zur Aufklärung der Tat oder zur Identifikation der Täter beitragen können. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht habe oder Hinweise zum Tatfahrzeug geben könne, werde gebeten, sich im Polizeirevier Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/92 00 zu melden.