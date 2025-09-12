weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Kritische Energieversorgung Schock: Wenn es plötzlich in Genthin keinen Strom geben würde

Die Anschläge auf das Stromnetz in Berlin haben gezeigt, wie sehr das Leben bei einem Stromausfall eingeschränkt wird. Was würde in einem solchen Fall in Genthin passieren und wie lässt sich sowas vorbeugen?

Von Mike Fleske Aktualisiert: 05.01.2026, 14:35
Die Große Schulstraße in Genthin während eines Stromausfalles. Ist die Stadt vor einem großflächigen Stromausfall besser geschützt als Berlin?
Die Große Schulstraße in Genthin während eines Stromausfalles. Ist die Stadt vor einem großflächigen Stromausfall besser geschützt als Berlin? Foto: Mike Fleske

Genthin - Nach dem gezielten Brandanschlag auf das Berliner Stromnetz sind Zehntausende Menschen in der Hauptstadt von der Energieversorgung abgeschnitten. Für die Menschen im Jerichower Land stellt sich die Frage, welche Folgen ein längerfristiger Stromausfall in einer Stadt wie Genthin hätte.