Geflügelpest in der Börde Vogelgrippe in Klein Oschersleben ausgebrochen: 20.000 Puten getötet
In Klein Oschersleben im Landkreis Börde wurde die Vogelgrippe nachgewiesen. 20.000 Puten mussten getötet werden. Was Geflügelhalter in der Region jetzt beachten müssen.
03.03.2026, 19:30
Klein Oschersleben - In einem Geflügelbetrieb in Klein Oschersleben ist am Sonntag, 1. März, die Vogelgrippe festgestellt worden. Seitdem sind in der Anlage Seuchenbekämpfer im Einsatz: Der gesamte Bestand von rund 20.000 Puten muss getötet, die Ställe mehrfach gereinigt und desinfiziert werden. Auch für Geflügelhalter in der Region bleibt der Fall nicht folgenlos: Um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, hat der Landkreis Börde eine sofortige Allgemeinverfügung erlassen.