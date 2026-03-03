Nach der Geburt ihrer Tochter gerät eine Familie aus Calvörde unerwartet unter finanziellen Druck. Warum dringend eingeplante Unterstützung ausbleibt – und wie der Landkreis die Situation erklärt.

Drei Monate ohne Elterngeld: Familie wartet auf Bescheid und fühlt sich im Stich gelassen

Madeleine Witzke mit ihrer Tochter Henriette: Seit einigen Monaten wartet die Familie auf das Elterngeld.

Calvörde - Die kleine Henriette ist Ende September geboren. Doch obwohl seitdem mehrere Monate vergangen sind, wartet Familie Witzke aus Calvörde noch immer auf das Elterngeld. Seit drei Monaten fehlt die finanzielle Unterstützung, mit der junge Eltern fest kalkulieren.