Umbau und Neueinrichtung sind geschafft: Seit dieser Woche sind die Einkaufsmärkte in Altenplathow und Genthin-Süd unter neuem Namen wieder geöffnet.

Warum NP jetzt "Nah und Gut" ist und was sich für Kunden in Genthin ändert

Altenplathow/Genthin In Altenplathow und Genthin-Süd hat sich einiges getan. Die bisherigen NP-Märkte sind zu Nah & Gut-Märkten umgerüstet worden. Am Montag war der erste Verkaufstag unter neuem Namen und mit neuem Angebot. Was neu ist und worauf sich Kunden freuen können.