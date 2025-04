Güsen ist mittlerweile für seine Partys weit über die Ortsgrenzen bekannt. Die nächste Party steht bevor: der Tanz in den Mai, oder wie es bei den Güsenern heißt: „Tanz mal drüber nach“.

Tanz in den Mai

Party in Güsen

Mit Unterstützung der Ortsfeuerwehr Güsen und der Agrargenossenschaft Zerben galt es, den Maibaum auf dem Marktplatz in Güsen aufzustellen. Foto: Bettina Schütze

Güsen - Der Wonnemonat Mai steht vor der Tür und damit auch ganz wunderbare Traditionen.

Zum einen: der MAibaum. Der geschmückte Maibaum ist ein traditioneller Brauch, der sich bereits im 16. Jahrhundert in Deutschland entwickelt hat. In Güsen wird der geschmückte Maibaum am Dienstagabend vom Heimatverein und der örtlichen Feuerwehr aufgestellt.

Party in Güsen am Mittwochabend

Am 30. April findet schließlich der große Tanz in den Mai auf dem Güsener Marktplatz statt. Dieser steht unter dem Motto „tanz mal drüber nach... “. Ausgerichtet werden die Feierlichkeiten vom Güsener Handball-Club, von SV Germania Güsen und vom Heimatverein Wir sind Güsen. Beginnen wird der Tanz in den Mai ab 17 Uhr.

Lesen Sie auch:Auch 2025 ist in Güsen Partystimmung garantiert

Dabei erwartet die Besucher musikalische Unterhaltung von DJ René. Für Speisen und Getränke ist ebenfalls bestens gesorgt, heißt es seitens der Veranstalter. Mit zahlreichen Gästen soll der endlich eingetretene Frühling mit einem Fest gefeiert werden, bei dem der Winter endgültig abgeschüttelt wird.Archivfoto: Bettina Schütze