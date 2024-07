Elbe-Parey - An der Aktion „Stadtradeln 2024 im Jerichower Land“ soll sich auch die Gemeinde Elbe-Parey beteiligen. Das regte Henriette Wambach aus Parey an.

Ab Sonnabend, 10. August, bis Freitag, 30. August, haben alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, 21 Tage lang möglichst viele Wege klimafreundlich mit dem Rad zu erledigen und dabei Kilometer für das eigene Team zu sammeln. Mit der Aktion soll auf die klimafreundliche Mobilität aufmerksam gemacht und für die Fahrradnutzung im Alltag geworben werden.

Für die Teilnahme am Wettbewerb wird lediglich die kostenfreie Stadtradeln-App benötigt.

Nach der Anmeldung kann entweder einem bestehenden Team beigetreten oder ein neues Team gegründet werden. Das beste Team wird am Ende mit einem Pokal geehrt. Unter den besten Radlern werden auch attraktive Sachpreise verlost. Im vergangenen Jahr konnte das Team der Berufsbildenden Schulen „Conrad Tack“ in Burg den Sieg erringen und verwies mit 8.052 Kilometern die Teams der Kreisverwaltung (7.391 Kilometer) und der Volksbank (4.741 Kilometer) auf die Plätze zwei und drei.

Elbe-Parey auch am Start?

Henriette Wambach erklärte, wie sich interessierte Fahrradfahrer aus Elbe-Parey an der Aktion beteiligen können. Zunächst muss die App „Stadtradeln“ heruntergeladen werden. Danach muss der Account auf der Website „Stadtradeln“ erstellt werden. „Unter ,Jerichower Land“ kann man einem bestehenden Team beitreten oder ein neues bilden, zum Beispiel Elbe-Parey. Wer ein neues Team bildet, wird Teamcaptain“, erklärt Henriette Wambach. Unterteams können aus Ortschaften, Vereinen, Firmen oder Straßenzügen gebildet werden: Parey, Derben, Heimverein und so weiter. Henriette Wambach: „Auch die Unterteams könnten ein eigenes Team bilden. Aber je mehr Personen, umso mehr Gesamtkilometer, umso größer ist die Chance, den Teamwettbewerb im Jerichower Land zu gewinnen. Es wäre gut, das Team Elbe-Parey schnell zu bilden.“ Personen ohne die App können sich auch einen Account anlegen (lassen) und ihre Kilometer ausrechnen und nachtragen (lassen), so dass die Aktion auch für Leute ohne Bezug zum Internet & Co. geeignet ist.

Kilometer aufzeichnen

Ab 10. August sollte dann bei jeder Fahrt mit dem Fahrrad die App, der Standort ebenfalls, eingeschaltet werden, so dass die Tour und die Kilometer aufgezeichnet werden. Diese zählen automatisch für den gesamten Landkreis, das Team, das Unterteam und die Person. „Es zählen alle Fahrradkilometer, selbst im Urlaub, außerhalb des Landkreises. Die Teilnahme zählt, egal ob man 100 Kilometer täglich Fahrrad fährt oder zehn Kilometer in den gesamten drei Wochen. Umso mehr Personen mitmachen, umso weniger sind einzelne überfordert, wenn dann doch der Ehrgeiz erwacht, um zum Beispiel das Team Kreisverwaltung zu überholen“, so Henriette Wambach weiter. Die Auswertung beginnt nach dem 30. August. Henriette Wambach: „Es gibt zwar eine Einzelwertung für Sportliche, die Teamwertung ist jedoch die Wichtigere, da es darum geht, so viele Personen wie möglich zu aktivieren.“ Gemeindebürgermeisterin Nicole Golz zeigte sich begeistert von der Aktion. „Da können sich die Bürger unserer Gemeinde einbringen. Bei uns in der Verwaltung haben wir drei Amtsfahrräder, die auch mitmachen können.“