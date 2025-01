Das passiert mit der Filiale im City-Center in Genthin in den kommenden Wochen.

Tedi-Markt in Genthin: Ab Anfang Februar geschlossen aber nicht für immer

Einkaufen in Genthin

Im Tedi-Markt in Genthin wird sich bald etwas tun.

Genthin - Der Einzelhandel in der Genthiner Innenstadt ist in Bewegung. Am 6. Februar hat der „Tedi“ im City Center seinen letzten Verkaufstag. Danach wird dort umgebaut.