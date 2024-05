Schauspieler Matthias Engel zu Gast Theater am See in Zerben

Schauspieler Matthias Engel vom Magdeburger „Theater an der Angel“ spielt am Sonnabend, 18. Mai, und Sonntag, 19. Mai, das Stück „Von dem Fischer un syner Frau“ am Ufer des Kiessee des Fischereibetriebes Riedel in Zerben.