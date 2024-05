Theater an der Angel zu Gast am Kiessee Zerben

Schauspieler Matthias Engel am Kiessee in Zerben.

Eine Theateraufführung der etwas anderen Art erlebten die Zuschauer am Pfingstsonnabend und am Pfingstsonntag am Kiessee auf dem Gelände des Fischereibetriebes Riedel in Zerben. Schauspieler Matthias Engel vom „Theater an der Angel“ aus Magdeburg präsentierte das Schauspiel mit Puppen „Von dem Fischer un syner Frau“.

Ein Mann auf der Suche nach einer glücklichen Liebe oder einer, der nicht gelernt hat, „Nein“ zu sagen. Musikalisch begleitet wurde er vom Schlagzeuger Gören Eggert, Magdeburg/Erfurt. Musikalisch thematisch hangelten sich die beiden Abende an der „Winterreise“ von Franz Schubert mit den Texten von Wilhelm Müller entlang.

Die Zuschauer, die sich vieler Mücken erwehren mussten, erlebten den Fischer Maxe und die Ilsebill in verschiedenen Situationen. Allerlei „Strandgut“ hatte der Lauf des Lebens an sein Ufer gespült. Die Holzskulpturen, Puppen und Fische, geschnitzt von der Künstlerin Bärbel Haage, bebilderten das Märchen von Philipp Otto Runge.