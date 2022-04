Aus für Chemiepark-Herzstück? Thurn Germany legt Betrieb still - Für Genthiner Standort soll es aber Hoffnung geben

Ende Juni meldet Thurn Germany Insolvenz an. Betroffen auch das Herzstück des Chemieparkes in Genthin. Weil Verhandlungen mit Investoren am Hauptsitz scheiterten, wird der Betrieb nun stillgelegt. Für Genthin sollen aber weiter Verhandlungen laufen.