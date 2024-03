Giftfreies und alternatives Gärtnern zeigt ein Workshop im Kloster Jerichow am 13. April auf.

Workshop in Jerichow

Auch der Staudensellerie fühlt sich jedes Jahr in den Hochbeeten im Klostergarten Jerichow sichtlich wohl.

Jerichow - Mit einem Workshop, der sich an umweltbewusste Hobbygärtner und Gartenliebhaber richtet, beginnt auch im Kloster Jerichow die grüne Saison.

Am Sonnabend, 13. April, zeigt Klostergärtnerin Manuela Pelloth in diesem Workshop auf, wie einfach es sein kann, lästige Schädlinge und Krankheiten ohne den Einsatz von Chemikalien zu bekämpfen. Anstatt auf Pestizide zurückzugreifen, vermittelt sie den Teilnehmern umweltfreundliche Alternativen, um Blattläuse, Mehltau und Rost aus dem Garten zu verbannen. Bei dem Workshop, der unter dem Thema „Giftfreies Gärtnern – Entdecke die Wundermittel der Natur“ steht, präsentiert Manuela Pelloth verschiedene Techniken, die auf einer langjährigen Erfahrung basieren, heißt es in einer Pressemittelung des Klosters

Die gelernte Floristin wird aufzeigen, wie einfache Mischungen aus natürlichen Zutaten dazu beitragen können, die Ausbreitung von Schädlingen und Krankheiten zu kontrollieren, ohne die Umwelt zu belasten.

„Wir müssen uns nicht auf giftige Substanzen verlassen, um unsere Gärten gesund zu halten“, wird Manuela Pelloth, die seit 2017 den Klostergarten betreut, in der Pressemitteilung zitiert. Viele natürliche Zutaten, die oft bereits im Haushalt vorhanden seien, könnten erstaunlich wirksame Lösungen bieten. Immer mehr Menschen würden nach nachhaltigen Lösungen suchen, um ihre Gärten zu pflegen. In dem Workshop werden sie mit umweltfreundlichen Methoden der Schädlingsbekämpfung und Krankheitsprävention vertraut gemacht.

Der Workshop beginnt am 13. April um 10 Uhr.

Eintrittskarten sind zum Preis von 21 Euro an der Museumskasse sowie über www.kloster-jerichow.de erhältlich.