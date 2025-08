Zeugen und Experten sagen im Prozess um Femizid aus Tote Anna-Lena aus Genthin: Whatsapp und Handyfoto - So sind die letzten Minuten abgelaufen

Was ist am Nachmittag vom 30. Januar 2025 in der Wohnung von Anna-Lena in Genthin passiert? Durch den Prozess gegen den Ex-Freund lässt sich der Tag, an dem die 20-Jährige durch mehrere Messerstiche gestorben ist, rekonstruieren.