Aufschrift „Trümmi bleibt!“ Baumhaus-Protest gegen Rodung in Magdeburg
In Magdeburg ist eine Protestaktion gegen die Rodung einer innerstädtischen Grünfläche angelaufen, die bebaut werden soll. Dabei handelt es sich um ein Areal mit Bäumen, das auf einem Schuttberg aus dem Zweiten Weltkrieg steht.
Aktualisiert: 07.08.2025, 09:39
Magdeburg - Auf einer Fläche am Westufer der Elbe zwischen Sternbrücke und Hubbrücke hat am Morgen des 7. August 2025 nach eigenen Angaben eine Gruppe Magdeburger ein Protestcamp eingerichtet. In sieben Metern Höhe ist ein Baumhaus errichtet worden. Die Polizei ist aktuell vor Ort.