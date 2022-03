Vereinsleben Tourismus: Fahrräder sollen bald auch am Kleinbahnhof in Güsen geliehen werden können

Auf dem „Bahnhof17“ in Güsen wurden bei einer Zusammenkunft Ideen für Projekte und Veranstaltungen zusammengetragen. So sollen ab dem Frühjahr Touristen auch Fahrräder am Kleinbahnhof leihen können, in Kooperation mit dem Fahrrad-Service Center Gericke in Tangermünde.