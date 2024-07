Genthin - Regelmäßig wurde in den vergangenen Jahren im Genthiner Stadtrat über den Tourismusverein Genthin-Jerichow-Elbe-Parey diskutiert. In diesem sind die drei Kommunen Mitglied. Zuletzt wollten einige Räte erneut den Austritt vorantreiben und sparten nicht an Kritik an der Vereinsarbeit. Zu dieser Kritik äußert sich die langjährige Vorsitzende Nicole Golz, Bürgermeisterin in Elbe-Parey.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.