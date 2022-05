Training in Zabakuck: Wie man mit einem Brühtrog nicht umkippt

Vorbereitung ist alles. Ein Paddeltraining mit Brühtrögen konnten jüngst Teilnehmer des bald stattfindenden Brühtrogpaddelwettkampfes absolvieren. Begleitet wurde das Training am Zabakucker See durch viele neugierige Camper.

Lucy und Marlene beim Paddeltraining. Die beiden Mädchen haben schon an den letzten Wettkämpfen teilgenommen und wollten wieder ein Gefühl dafür entwickeln, in einem Brühtrog unterwegs zu sein.

Zabakuck - „Nimm die Arme etwas höher, dann kannst du das Paddel besser eintauchen“, sagte Steffen Kliemann und zeigte Fine, was sie tun muss, um mit dem Brühtrog schnell und sicher voranzukommen. Das Mädchen zeigte sich als gelehrige Schülerin, schnell bekam sie den richtigen Winkel hin, der entscheidend ist, um zügig das Wasser hinter sich zu schaufeln. So zog sie auf dem Zabakucker See beim Probetraining ihre Bahnen.