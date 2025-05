50 Jahre Drushba-Trasse gefeiert Trassenbau der DDR lebt beim Treffen in Zabakuck wieder auf

Der Campingplatz in Zabakuck ist erneut Treffpunkt ehemaliger Erdgastrassenbauer gewesen. Gefeiert wurden 50 Jahre Drushba-Trasse – das nächste Jubiläum steht bereits bevor. Was den Trassenbauern dabei besonders in Erinnerung geblieben ist.