Brand bei der Agrargenossenschaft Tucheimer Milchhof: Neustart nach dem Feuer – Polizei ermittelt noch die Ursache

Während in Tucheim die Spuren des Feuers beseitigt werden sollen, sorgt eine Anzeige für neuen Zündstoff. Und: Was war die Ursache für den Wohnungsbrand in Genthin?