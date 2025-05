Was ist Demenz? Wann ist jemand tatsächlich dement? Was sind erste Anzeichen? Wie gehen die Angehörigen damit um? Fragen über Fragen, die jetzt im Bürgerhaus von Jerichow beantwortet wurden.

Umgang mit Demenz: In Jerichow gibt es Tipps für den Alltag

Diana Bamme-Kraushaar von der Alzheimergesellschaft Sachsen-Anhalt in Magdeburg spricht zum Thema.

Jerichow/Genthin - Diana Bamme-Kraushaar fragt in Jerichow: „Haben Sie schon einmal Ihren Schlüssel verlegt und nicht wiedergefunden? Sind Sie schon mal in den Keller gegangen und wussten dann nicht mehr, was sie dort wollten?“ Das sind die Antworten.