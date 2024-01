In der Genthiner Innenstadt ist derzeit der verkehrsberuhigte Bereich hinter dem Marktplatz nicht zu befahren. Grund ist ein Unfall.

Unfall am Genthiner Marktplatz - Straße zu

Am Genthiner Marktplatz hat es einen Unfall gegeben.

Genthin - In der Nähe des Marktimbiss am Genthiner Marktplatz stehen aktuell (14.30 Uhr) zwei Autos nach einem Unfall. Am frühen Nachmittag waren ein Transporter und ein Auto zusammengestoßen.

Derzeit ist die Durchfahrt auf den verkehrsberuhigten Bereich der Brandenburger Straße aus Richtung Magdeburger/Hagen/Poststraße in die Stadt nicht möglich.

Bus kommt nicht weiter

Verkehrsteilnehmer müssen Vorsicht walten lassen, da auch ein Linienbus vor dem Bereich abgestellt ist, da dieser nicht mehr an den Unfallfahrzeugen vorbeifahren konnte.

Autofahrer haben nur die Möglichkeit von der Bahnhofstraße in die Mühlenstraße vor dem Marktplatz abzubiegen und den Unfallbereich zu umfahren. Weitere informationen liegen aktuell noch nicht vor.