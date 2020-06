Starkregen, Gewitter und Hagel bescheren Genthin einen ungemütlichen Sonnabend.

Genthin l Die angekündigten Unwetter sind am Sonnabendnachmittag über Genthin hinweggezogen. Bereits am Morgen hatte es gegen 9 Uhr ein kurzes Gewitter gegeben, dass aber nach etwa 45 Minuten vorüber war. Danach klarte sich das Wetter auf und es folgte ein warmer Sonnentag bei rund 26 Grad.

Aber nur bis zum Nachmittag. Gegen 16 Uhr hieß es kurzzeitig "Land unter" in Genthin, als ein starkes Gewitter über der Stadt lag und neben Blitz und Donner auch Starkregen und Hagel mit sich brachte. Gegen 17 Uhr war die akute Phase des Unwetters vorüber. Bis dahin machten Wasserlachen auf den Fahrbahnen den Autofahrern das Leben schwer. Besonders auf der Geschwister-Scholl-Straße und auf den Fahrbahnen in Richtung Altenplathow und Brettin stand zweitweise das Wasser auf der Straße.

Autofahren war noch möglich aber nur unter der Bildung mancher Wasserfontänen. Bis zum Abend, gab es nicht nur Donnergrollen sondern zwischendurch immer wieder massive Regenschauer. Die Wetterdienste hatten die Lage so ähnlich vorhergesagt. So war die höchste Unwettergefahr laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in einem breiten Streifen von Niedersachsen und Schleswig-Holstein nach Osten und Südosten über Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Nordhessen bis nach Nord- und Ostbayern erwartet worden.

Bilder Starkregen, Gewitter und hagel brachen am Sonnabend über Genthin herein. Foto: Mike Fleske



In vielen Straßen Genthins stand das Wasser am Sonnabendnachmittag zentimeterhoch. Foto: Mike Fleske



Für Sonntag sagt der DWD von Franken und Sachsen über die Mitte bis nach Niedersachsen erneut Schauer voraus und wieder teils kräftige Gewitter mit erhöhter Unwettergefahr durch heftigen Starkregen und Hagel. Weiter nordöstlich, also ganz im Norden sowie im Osten und Nordosten soll es länger sonnig und trocken bleiben.