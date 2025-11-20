Mühlenstraße in Genthin muss mehrere Stunden aufgrund der Löscharbeiten gesperrt werden. Stromversorgung wird vorübergehend eingestellt.

Update: Wohnungsbrand in der ältesten Straße Genthins - Haus brennt völlig aus

Beim Wohnungsbrand in der Kleinen Bergstraße in Genthin waren 50 Einsatzkräfte.

Genthin - Aufgrund eines Wohnungsbrandes in der Kleinen Bergstraße in Genthin gab es einen umfangreichen Feuerwehreinsatz, für den die angrenzende Mühlenstraße mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt werden musste. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.