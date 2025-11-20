weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Einsatzmarathon für Feuerwehr Update: Wohnungsbrand in der ältesten Straße Genthins - Haus brennt völlig aus

Mühlenstraße in Genthin muss mehrere Stunden aufgrund der Löscharbeiten gesperrt werden. Stromversorgung wird vorübergehend eingestellt.

Von Mike Fleske Aktualisiert: 21.11.2025, 09:39
Beim Wohnungsbrand in der Kleinen Bergstraße in Genthin waren 50 Einsatzkräfte.
Beim Wohnungsbrand in der Kleinen Bergstraße in Genthin waren 50 Einsatzkräfte. Foto: Michael Voth

Genthin - Aufgrund eines Wohnungsbrandes in der Kleinen Bergstraße in Genthin gab es einen umfangreichen Feuerwehreinsatz, für den die angrenzende Mühlenstraße mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt werden musste. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.