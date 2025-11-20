Es gibt musikalische Unterstützung für die geplante Lesung des Vereins „Aus einem Guss“ im Kulturhaus von Tangerhütte. Charles Dickens Weihnachtsgeschichte soll zum Erhalt historischer Industriekultur im Kreis Stendal beitragen.

Frank Dreihaupt und Helene Ziekau holen im Advent die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens hervor, um den Geist der Weihnacht über Tangerhütte zu bringen, aber auch um Geld für einen guten Zweck zu sammeln.

Tangerhütte. - Wenn am Nikolaustag im Kulturhaussaal in Tangerhütte ein alter Mann und eine junge Frau mit der Lesung von Charles Dickens’ Weihnachtsgeschichte den Zauber der Weihnacht verbreiten, wird das Publikum auch musikalisch verzaubert. Dafür ist Melina Gierth, Abiturientin aus Tangerhütte, an Bord des Kulturprojekts – genauer gesagt am Kulturhaus-Flügel.