Jerichow - Es gab Zeiten, da war die Klosterstadt Jerichow noch an eine funktionstüchtige Bahntrasse angeschlossen. Diese sind allerdings längst vorbei, aber nicht vergessen. Deshalb möchten die Mitglieder des Förder- und Heimatvereins Stadt und Kloster Jerichow in wenigen Tagen „Auf den Spuren der Kleinbahn“ unterwegs sein und dabei auch das ehemalige Bahnbetriebswerk besichtigen.

Am Freitag, 2. August, steht dieses Thema im Veranstaltungskalender des aktiven Vereins und wird zudem mit einem Grillfest im Anschluss an die Besichtigung verknüpft.

Ehemaliges Bahnbetriebswerk Jerichow - was damit passieren soll

Jeder, der sich für Kleinbahnen, den Zugbetrieb zu DDR-Zeiten und den Güterverkehr damals interessiert, ist zu dieser Veranstaltung willkommen.

Yvette Below sagt: „Erleben Sie die Geschichte und Zukunft des ehemaligen Bahnbetriebswerkes Jerichow, welches heute der Firmensitz der Lücke Tief- und Gleisbau GmbH (LTG) ist.“

Geschäftsführerin Annegret Schmidt-Shelbayeh wird den Teilnehmern der Führung einen Einblick in die Umbauarbeiten auf dem ehemaligen Bahnbetriebswerksgelände geben und ihre Visionen für die Zukunft des Areals vorstellen.

Anmeldung bis 25. Juli

Wer dabeisein möchte: Treffpunkt ist um 17 Uhr am Eingang des ehemaligen Bahnbetriebswerkes, Steinitzer Weg 57 in Jerichow. Im Anschluss daran, um 18.30 Uhr, wird zum Grillfest im Garten von Poeges Hotel (Lucke) in Jerichow eingeladen. Dieses Miteinander wird Rüdiger von Schnurbein, Museumsdirektor des Klosters Jerichow, nutzen, sich selbst vorzustellen und spannende Ein- blicke in seine Arbeit als Museumsdirektor zu geben.

Die Führung durch das Bahn-betriebswerk ist kostenlos. Wer am Grillabend teilnehmen möchte, zahlt 15 Euro. Für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren werden zehn Euro genommen. Für die Mitglieder ist das Essen frei, sie zahlen die Getränke selbst.

Sowohl für die Besichtigung als auch den Grillabend wird um Anmeldung bis zum 25. Juli gebeten. Das ist per E-Mail an die Adresse fvjerichow@t-online.de möglich oder auch per Telefon am Abend unter der Telefonnummer (039343) 924 58.

Zu dieser informativen und zugleich geselligen Veranstaltung ist Jung und Alt willkommen.