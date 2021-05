Verkehr rollt wieder ungehindert über B 1 am Abzweig Wiechenberg - Vollsperrung aufgehoben

Bis zum 22. Mai war die Vollsperrung der B 1 am Abzweig Wiechenberg angekündigt. Die Arbeiten zur Einbindung in den Radwegbau zwischen Genthin und Parchen sind bis auf Restarbeiten getan, der Verkehr darf hier wieder ungehindert rollen.

Pünktlich sind die Arbeiten zur Einbindung Abzweigs Wiechenberg in den Radwegneubau zwischen Genthin und Parchen soweit erledigt worden, dass die Vollsperrung der B 1 an dieser Stelle wieder aufgehoben werden konnte.

Genthin - Die Straßenbauer haben Wort gehalten. Sie haben die Einbindungsarbeiten der Bundesstraße 1 in den neu zu bauenden Radweg zwischen Genthin und Parchen am Abzweig so weit erledigt, dass die Vollsperrung der B 1 an dieser Stelle am 22. Mai wieder aufgehoben werden konnte. Der Verkehr kann nun wieder ungehindert hier entlangrollen. Damit ist auch die ausgeschilderte Umleitung ab Hohenseeden über Glaudau zur B 107 in Genthin (und umgekehrt) passè.

Am 26. April hatten die Arbeiten zum Bau des neuen straßenbegleitenden Radwegs zwischen Genthin und Parchen begonnen. „Dieser Radweg ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, dass heutzutage nicht nur dem Bau von Autobahnen und Straßen umfangreiche und zum Teil sehr zeitaufwendige Planungsverfahren vorausgehen müssen“, hatte Sachsen-Anhalts Verkehrsminister Thomas Webel zum Baustart erklärt. Rund eine Million Euro werden in den Neubau des knapp 4,6 Kilometer langen und durchweg zweieinhalb Meter breiten Radwegs investiert.

Für Ende Oktober dieses Jahres ist die Fertigstellung der neuen Radfahrstrecke geplant. Bis dahin wird es noch einige Verkehrsbehinderungen auf der B 1 geben. Immer dort, wo gerade gebaut wird, erfolgt eine halbseitige Sperrung. Das heißt, der Verkehr wird per Ampelregelung vorbeigeführt. Eine nochmalige Vollsperrung wie am Abzweig Wiechenberg ist momentan nicht geplant.