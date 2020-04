Dirk Ballarin stellt neues Lied der Genthiner Band "The Pax" in einer "zu Haus"-Version vor.

Genthin l Ein neues Lied der Genthiner Gruppe „The Pax“ können Fans auf der Plattform „Youtube“ abrufen. Der von Bandgründer Dirk Ballarin geschriebene Titel „The Life Is Rolling Over Me“ ist dort in einer so betitelten „Lockdown Version“ zu hören.

Neue CD angekündigt

„Wir arbeiten gerade an der neuen Platte von The Pax“, berichtet Ballarin. „Das jetzt veröffentlichte Lied beschreibt vielleicht die momentane Situation, denn das Leben überrollt uns derzeit regelrecht.“ Der Pax-Sänger präsentiert das Stück im Clip in einer Version zur Gitarrenbegleitung und lässt dabei den bluesrockigen Grundton des Titels deutlich zutage treten.

Und auch in der akustischen Variante nimmt das Lied schnell Fahrt auf. Ballarin zeigt bereits in der etwas abgespeckten Version, dass sich das Lied bei künftigen Live-Auftritten als echter Glanzpunkt entpuppen könnte.

Positive Kommentare

Auch die ersten Kommentare sind positiv: „Mein Lieblingssong seit Tagen, er hilft mir durchzuhalten und nicht in Panik zu verfallen“, meint etwa Nutzerin Christina Dupont, und Nutzer Frank Krüger schreibt: „Cooler Song! Bleib gesund.“

Man darf gespannt sein, wie sich das Lied letztlich in der Studioproduktion anhören wird. Versprochen ist, dass Gitarrist Erik Schermaul noch ein paar Soli hinlegen darf. Wann das neue Album erscheinen wird, steht noch nicht fest. Auch einen Titel gibt es noch nicht.

Die Genthiner Band "The Pax", gibt es mit Unterbrechungen seit 20 Jahren. Im vergangenen Jahr veröffentlichte die Gruppe ihr erstes Album "Chill Of The Night" und war bis zur Corona-Krise auch wieder häufiger live zu hören. So spielte The Pax im vergangenen Sommer beim "Rock in Nielebock"-Festival oder Anfang 2020 beim Musikermeeting in Parchen.