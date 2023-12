Genthin. - Der Genthiner Weihnachtsmark stand auf der Kippe, doch weil sich viele Engagierte zusammentaten, gab es dennoch am Sonnabend rund um das Rathaus vorweihnachtliches Vergnügen rund um das Rathaus. Die Veranstaltung hatte allerdings mit mehr als der Absage der Stadt zu kämpfen: Corona und andere Erkältungskrankheiten.

„Viele Highlights sind heute wegen Corona ausgefallen“, sagte DJ Jürgen Werner gleich zur Begrüßung. Das Bühnenprogramm war wegen Krankheitsfällen höchst ausgedünnt. „Ich bin erst seit 24 Stunden dabei“, sagte er im Gespräch mit der Volksstimme und konnte deswegen wenig über die Organisation des Weihnachtsmarktes vor dem Rathaus sagen. Doch der Eindruck der meisten Besucher ließ sich in einem Satz zusammenfassen: „Es ist eigentlich wie immer“.

Sammeln für den Abiball

Rund 20 Beteiligte ließen mit ihren Buden und Aktionen die Vorfreude auf dem Genthiner Marktplatz steigen. Mit dabei waren auch die Elftklässler des Bismarck-Gymnasiums. Sie sammelten schon für den Abiball, der erst 2025 stattfinden wird. „Wir haben zwölf verschiedene Kuchen, außerdem gibt es Crêpes, Kaffee und Kinderpunsch“, zählte Mustafa Murad auf. Und wenn die Kaffeekanne einmal leer war, ließ sich auch ein Besucher mit dem Satz vertrösten, wenn er noch ein wenig warten würde, bekäme er den frischesten Kaffee der Welt.

Nicht für sich selbst, sondern für den guten Zweck stand die Initiative Pro Genthin auf dem Weihnachtsmarkt. Dort gab es neben Glühwein und Jagertee auch den sagenumwobenen Fieneröder Gänsetrunk. Der Legende nach haben Jungfrauen um Mitternacht bei Vollmond Kräuter für dieses alkoholfreie Getränk gesammelt. „Wer es mit Alkohol mag, muss dann eben noch den Schuss dazu bestellen“, sagte Vorsitzender Reinhard Templin.

Spenden für den guten Zweck

Seit zwei Jahrzehnten sorgt Pro Genthin schon für Erlöse, die einem guten Zweck zugute kommen. In diesem Jahr soll der Verkauf der Heißgetränke dem Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Altenplathow und dem Schloss Parchen zufließen.

Wohl die weihnachtlichste Bekleidung hatten die Verkäufer der Triag. Die Abkürzung ist eine Kombination aus Triathlon und AG, schließlich ist die Gemeinschaft der Triathleten mal aus einer Schul-AG hervorgegangen, wie die stellvertretende Vorsitzende Melanie Ulrich erklärte. An dem Stand der Sportler gab es süße Latschen und Tüten, aber auch gebrannte Mandeln.

Die Mitglieder des Vereins Triag waren die weihnachtlichsten Verkäufer. Foto: Thomas Pusch

Hatte die Stadt die Veranstaltung ihrerseits auch aus finanziellen Gründen abgesagt, eine Mitarbeiterin der Verwaltung sorgte trotzdem für ein bisschen Organisation. „Ich bin eben eine engagierte Genthinerin“, meinte Dagmar Turian lächelnd.

Besucher sehr zufrieden

„Es ist richtig gut gelaufen“, sagte Yvonne Brien aus dem Organisationsteam am Sonntagvormittag im Gespräch mit der Volksstimme. Viele Besucher hätten gesagt, dass der Weihnachtsmarkt noch nie so schön gewesen wäre. „Sie haben das Regionale hervorgehoben und dass man es dem Markt angemerkt hätte, dass es aus Leidenschaft und Liebe zur Stadt auf die Beine gestellt wurde“, so Yvonne Brien.