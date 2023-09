Genthin - Es waren wieder wilde Schälschlachten, die sich die Teilnehmer des diesjährigen Kartoffelschälwettbewerbs lieferten. Am Start waren diesmal eine Prominentenrunde, eine Runde mit regionalen Majestäten und im letzten Durchgang, Teilnehmer aus dem Publikum.

Dort ging nicht nur die Vorjahressiegerin Cordula Albrecht an den Start, sondern auch ein junger Mann, der eigentlich seinen Kumpel vorschicken wollte, dabei aber von Moderator Thomas Behnke ertappt und für den Wettbewerb rekrutiert wurde. In den Durchgängen sollten in drei Minuten so viele Kartoffeln mit dem Sparschäler von der Schale befreit werden, wie möglich.

Fingerkuppen in Gefahr

Beim Schälwettbewerb 2023 gingen auch junge Teilnehmer an den Start. Foto: Mike Fleske

Moderator Behnke machte dabei mehrere Möglichkeiten des Schälens aus: „Es gibt das rabiate Schaben und das akkurate rundherum Schälen.“ Beides könne zum Erfolg führen, allerdings seien bei der rabiaten Methode die Fingerkuppen um einiges mehr in Gefahr. Interessant war diesmal, dass auch Jugendliche am Schälwettbewerb teilnahmen und sich durchaus achtbar schlugen. Aber am erfolgreichsten waren die erfahrenen Schäler. Viele geschälte Kartoffeln fanden sich auf dem Platz der Europaabgeordneten Karolin Braunsberger-Reinhold. „Die Kartoffeln reichen für zwei Familien zum Mittagessen“, befand der Moderator.

Teilnehmer und Ergebnisse

1. Platz: Karolin Braunsberger-Reinhold (1415 Gramm)

2. Platz: Cordula Albrecht und Enrico Hanschmann 1188 Gramm

3. Platz: Sieglinde Göbel 1138 Gramm

Teilnehmer unter anderem: Michael Wölfert (Sparkasse Genthin), Karolin Braunsberger-Reinhold (CDU-Europaabgeordnete), Enrico Hanschmann (Osteopath Genthin), Marianne Reinshagen (Borussia Genthin), Ivonne Renner (Kartoffelkönigin Genthin), Sieglinde Göbel (Zabakucker Tierparkkönigin), Cordula Albrecht (Publikum).

Kartoffelkönigin Nicole I. (links) ehrte die besten Kartoffelschäler 2023 (von links): Karolin Braunsberger-Reinhold, Sieglinde Göbel, Enrico Hanschmann. Foto: Mike Fleske

Tierparkkönigin wechselt nicht aufs U-Boot

Tierparkkönigin Sieglinde Göbel hatte in ihrem Durchgang ebenfalls einen ganzen Topf voller Kartoffeln vor sich. Sie solle als Köchin auf einem U-Boot anfangen, bei so vielen geschälten Kartoffeln, werde eine ganze Besatzung satt, legte ihr Thomas Behnke ans Herz. Sie werde nicht mehr umschulen, wies Sieglinde Göbel das Angebot zurück.

Eine gute Nachricht: Trotz des wilden Schälens hatten am Ende die Teilnehmer noch alle Finger an ihren Händen. DLRG-Rettungssanitäter Adrian Frenzel hatte nur einige Schrammen zu verarzten. Der Gesamtsieg ging mit 1415 Gramm geschälter Kartoffeln an Karolin Braunsberger Reinhold.