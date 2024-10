Auch die mittlerweile vierte Auflage des Ferchländer Laternenumzugs stieß in der Gemeinde Elbe-Parey auf große Resonanz. Jung und Alt fanden wieder zusammen.

Vierter Laternenumzug in Ferchland mit mehr als 250 Teilnehmern

Klein und Groß beteiligten sich am vierten Laternenumzug in Ferchland.

Ferchland. - Ferchland. Der Einladung des Heimatvereins Ferchland/Elbe zum 4. Laternenumzug waren rund 250 kleine und große Bürgerinnen und Bürger gefolgt. „Der Laternenumzug ist mittlerweile eine etablierte Familienveranstaltung geworden. Auch Omas und Opas kommen gerne“, so Heimatvereinsvorsitzender David Friedrich.

Die Veranstaltung wird vom Heimatverein Ferchland/Elbe mit Unterstützung der Ortsfeuerwehr Ferchland, der Jugendfeuerwehren Derben und Ferchland sowie der Kindertagesstätte „Elbschlümpfe“ Derben ausgerichtet. David Friedrich: „Die Kinder haben in der Kita auch Laternen für den Umzug selbst gebastelt.“

Viele Sponsoren sorgen für Kurzweil

Lesen Sie dazu folgenden Beitrag: In Ferchland gibt es einen neuen Vorsitzenden

Nach dem Umzug waren alle eingeladen, sich am Elbehaus zu stärken. Es wurde eine Vielzahl köstlicher Speisen vom Grill angeboten, begleitet von einer Auswahl an kalten und warmen Getränken, die die Besucher genossen. „Die gute Stimmung und das fröhliche Miteinander machten diesen vierten Laternenumzug in Ferchland zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Der Heimatverein Ferchland/Elbe dankt allen Helferinnen und Helfern, der Volksbank Jerichower Land eG, der Familie Fabian, der Gemeinde Elbe-Parey und der Landfleischerei Ferchland für ihre Unterstützung“, so Franziska Friedrich.